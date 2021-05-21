Суд утвердил взыскание с Абызова более 32 млрд руб.

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции, удовлетворившего иск генеральной прокуратуры к бывшему министру РФ по делам Открытого правительства Михаилу Абызову об обращении в доход государства 32,5 млрд руб. По версии надзорного ведомства, экс-чиновник получил их в качестве дохода в нарушение антикоррупционного законодательства.

С Абызова и пяти иностранных юридических лиц было взыскано 32 млрд 540 млн 718 тыс. 646 руб. 44 коп. по иску Генпрокуратуры.

Эта сумма стала рекордной для России по аналогичным искам.

Как заявили ранее в Генпрокуратуре, , при поступлении на госслужбу он скрыл, что владеет не менее чем пятью офшорами на Кипре и другими зарубежными финансовыми инструментами, и пять лет их не декларировал.

Более того, утверждают в Генпрокуратуре, в период службы Абызов тайно от работодателя продолжал заниматься предпринимательской деятельностью.

В 2018 году Абызов, как установила Генпрокуратура, "используя свой должностной статус и авторитет министра, принял личное участие в продаже акций ОАО "СИБЭКО". В результате сделки на счета подконтрольных ему иностранных компаний поступило 32,5 млрд рублей, которые, по мнению надзорных органов, стали его незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений.

Абызов исковые требования не признал и просил отказать в их удовлетворении.

Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года.