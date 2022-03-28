Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:31

Военные РФ заявили об уничтожении украинских военных складов под Житомиром ударами "Калибров"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Крупные склады с боеприпасами уничтожены ударами ракет "Калибр" в Житомирской области, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

"Высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области, с которых осуществлялось снабжение группировки украинских войск в пригороде Киева", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что российской авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение дня 28 марта сбиты в воздухе ещё три самолёта военно-воздушных сил Украины. Два Су-24 уничтожены западнее населённого пункта Коростень в Житомирской области и один Су-25 - над населённым пунктом Дружковка в Донецкой области, сказал Конашенков.

По его словам, в районе Мариуполя сбит украинский вертолёт, направленный для эвакуации командиров националистического батальона "Азов".

"В районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем, сбит украинский вертолёт Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона "Азов", - сказал Конашенков.

"Кроме того, в районе населённого пункта Чернобаевка сбит один украинский беспилотный летательный аппарат", - сообщил он.

"В течение суток оперативно-тактической авиацией поражён 41 военный объект Украины. Среди них: две установки реактивной системы залпового огня, одна станция радиоэлектронной борьбы, два полевых склада боеприпасов и 24 опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники", - сказал Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 123 самолёта и 74 вертолёта, 309 беспилотных летательных аппаратов, 1 721 танк и другие боевые бронированные машины, 172 установки реактивных систем залпового огня, 721 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1 568 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил Конашенков.

"Вооружённые силы РФ продолжают специальную военную операцию на Украине", - заявил он.

Хроника 24 февраля – 28 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕБРР закроет офисы в Москве и Минске

ЕБРР закроет офисы в Москве и Минске

Отдельные товары в Wildberries подорожали в марте в четыре раза

Белла Златкис покинет наблюдательный совет "Мосбиржи"

"Атон" предупредил о сложностях переориентации экспорта сырья на Китай

ЕК призвала отозвать "золотые паспорта" у попавших под санкции россиян и белорусов

Дело "Седьмой студии"

Суд отменил условное осуждение режиссера Серебренникова

Суд отменил условное осуждение режиссера Серебренникова

Сергей Игнатьев оставит пост советника Эльвиры Набиуллиной

Минстрой заверил, что власти не будут поднимать тарифы на ЖКУ выше запланированного

Страны G7 отвергли требование платить за российский газ рублями

Страны G7 отвергли требование платить за российский газ рублями

РФ подготовит ответные меры визового характера в отношении недружественных стран

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код