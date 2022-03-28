Военные РФ заявили об уничтожении украинских военных складов под Житомиром ударами "Калибров"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Крупные склады с боеприпасами уничтожены ударами ракет "Калибр" в Житомирской области, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

"Высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области, с которых осуществлялось снабжение группировки украинских войск в пригороде Киева", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что российской авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение дня 28 марта сбиты в воздухе ещё три самолёта военно-воздушных сил Украины. Два Су-24 уничтожены западнее населённого пункта Коростень в Житомирской области и один Су-25 - над населённым пунктом Дружковка в Донецкой области, сказал Конашенков.

По его словам, в районе Мариуполя сбит украинский вертолёт, направленный для эвакуации командиров националистического батальона "Азов".

"В районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем, сбит украинский вертолёт Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона "Азов", - сказал Конашенков.

"Кроме того, в районе населённого пункта Чернобаевка сбит один украинский беспилотный летательный аппарат", - сообщил он.

"В течение суток оперативно-тактической авиацией поражён 41 военный объект Украины. Среди них: две установки реактивной системы залпового огня, одна станция радиоэлектронной борьбы, два полевых склада боеприпасов и 24 опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники", - сказал Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 123 самолёта и 74 вертолёта, 309 беспилотных летательных аппаратов, 1 721 танк и другие боевые бронированные машины, 172 установки реактивных систем залпового огня, 721 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1 568 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил Конашенков.

"Вооружённые силы РФ продолжают специальную военную операцию на Украине", - заявил он.