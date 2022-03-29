В Кремле опровергли сообщения о принудительном переселении украинцев в РФ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Никто принудительно не перевозит в Россию граждан Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я могу прокомментировать это как ложь. Это не соответствует действительности. Принудительно граждан не перевозят на территорию России. Это не так", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать сообщения о том, что украинские граждане принудительно перевозятся из Мариуполя в Россию.

У него уточнили, добровольно ли делают это граждане Украины. "Конечно", - ответил Песков.

"Российские военные помогают мирным гражданам покидать Мариуполь, покидать места, где опасно для жизни", - добавил он.

Представитель Кремля заявил, что "эти люди находятся в опасности, когда они пытаются покинуть эти населенные пункты, потому что их просто расстреливают в спину".

Его также попросили подтвердить, что в России нет ни одного человека из Мариуполя, который бы был перевезен без согласия.

"Россия этим не занимается. Я не могу говорить о каждом человеке. И вы не можете говорить о каждом человеке. Вы просто не знаете и я не знаю. Я вам отвечаю, что подобные сообщения о том, что Россия насильно кого-то перевозит, это ложь", - заявил Песков.

Накануне, 28 марта, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев сообщил, что российские военные вывели из Мариуполя с начала спецоперации на Украине 105 534 человек, это было сделано без какого-либо участия украинской стороны. По его словам, местное население "по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации на территорию России".