TUI и "Интурист" запустят чартеры из Москвы в Дагестан и Чечню

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Туроператоры TUI и "Интурист" запустят туристические чартеры из Москвы в Махачкалу (Дагестан) и Грозный (Чечня), сообщила в Пятигорске руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Об этом ее ведомство договорилось с компаниями. Чартеры позволяют формировать доступные турпредложения "под ключ", это пакетные предложения, включающие логистику, проживание и экскурсии, отметила она.

По словам Догузовой, первый чартер полетит 30 апреля из Москвы в Махачкалу. В полетной программе запланированы девять рейсов в течение мая, включая майские праздники.

"С 10 июня туристические чартеры полетят из Москвы в Грозный. Они будут летать до двух раз в неделю весь июнь", - сказала Догузова.

Затем расписание может меняться по мере спроса.

"Это все комбинированные туры, в программе у нас посещение других регионов, что позволит туристам открывать для себя Кавказ, знакомиться с разными культурами и традициями, увидеть достопримечательности разных кавказских республик", - объяснила чиновница.