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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:11

В думском комитете предложили открыть РФ для въездного туризма

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В России пора снять антикоронавирусные ограничения и открыть страну для въездных туристов, считает председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев (фракция "Новые люди").

"Считаем целесообразным рассмотреть и в нашей стране снижение (антикоронавирусных) ограничений на посещение с туристической целью РФ. Во-первых, это даст хороший экономический эффект для поддержки нашей отрасли с целью формирования въездного турпотока. Во-вторых, в свете международных событий, посещение иностранцами нашей страны укрепит статус и даст возможность опровергнуть тезис, что мы находимся в некой изоляции", - сказал Тарбаев журналистам в среду.

Он также сообщил, что комитет Госдумы провел совместное совещание с Росавиацией и Минтрансом 18 марта. На тот момент 75 тыс. россиян находились за рубежом и не могли вернуться домой из-за санкций и ситуации в мире. Как сказал Тарбаев, сейчас 80% из них вернулись, а "оставшиеся, по моим прогнозам, окажутся дома уже до конца этого месяца".

Тарбаев сообщил, что комитет создает совместно с ФАС и Ростуризмом штаб, который будет мониторить цены на рынке внутреннего туризма в этом году, поскольку "могут появиться спекулятивные моменты, связанные с ценообразованием в транспорте и местах размещения, будем своевременно реагировать на такие факты и не допускать излишнего перегрева цен".

Госдума Новые люди Сангаджи Тарбаев
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