По итогам весеннего призыва в войска направлены более 134 тыс. человек

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Свыше 134 тысяч человек направлено в рамках весеннего призыва этого года в Вооруженные силы, воинские формирования и органы для прохождения военной службы, пишет газета Минобороны "Красная Звезда".

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, весенний призыв граждан на военную службу завершен с должным качеством и в срок, заявляет газета. В публикации отмечается, что призывные комиссии проводили работу с соблюдением всех необходимых мер безопасности в рамках борьбы с распространением коронавирусом.

"Призывники в военкоматы не вызывались, беседы с ними проводились по телефонам, а также по средствам видеосвязи в режиме онлайн. В ходе бесед проводилось изучение призывников и доводилась информация о датах явки в военные комиссариаты для проведения медицинского освидетельствования, а также о порядке и сроках работы призывных комиссий. Прибытие призывников в военкоматы предусматривалось в зависимости от развития обстановки в регионах", - сообщает "Красная Звезда".

По данным издания, тестирование и другие меры контроля помогли не допустить на военную службу более 3,5 тыс. граждан, зараженных коронавирусом.