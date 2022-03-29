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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:26

Ройзман в суде не признал вину в дискредитации военных

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге бывший мэр города Евгений Ройзман в суде заявил, что не признает вину по делу о дискредитации Вооруженных сил России.

"Если нет "вооруженных сил", "Министерства обороны" (в посте в соцсети - ИФ), значит нет и дискредитации (...) Вообще никак не признаю (вину - ИФ)", - сказал он на заседании по первому протоколу о дискредитации, который на него составили полицейские.

Его адвокат Юлия Федотова заявила ходатайство о проведении лингвистической экспертизы и попросила поручить ее специалистам Уральского федерального университета.

На Ройзмана составили три административных протокола о дискредитации российских военных (ч.1 ст.20.3.3 КоАП) за пост в соцсети и видеоролик. Два протокола суд рассмотрит 29 марта, третий протокол Октябрьский суд рассмотрит 7 апреля.

Ранее член Общественной палаты России Максим Григорьев призвал председателя СКР Александра Бастрыкина проверить фотографию "постановки гражданином Ройзманом (...) отметки "лайк" (....) призыва к уничтожению врагов украинского профашистского батальона".

Евгений Ройзман Екатеринбург Минобороны Украина Юлия Федотова
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