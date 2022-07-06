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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

Суд оставил в силе третий штраф экс-мэру Екатеринбурга Ройзману за дискредитацию армии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд отклонил апелляцию защиты бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на последний из трех штрафов, которые ему назначили по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП о дискредитации российских военных. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Областной суд, рассмотрев доводы жалобы, заслушав мнения сторон, оставил постановление суда первой инстанции без изменений", - говорится в сообщении.

В марте и апреле Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Ройзману три штрафа по 50 тысяч рублей каждый по этой статье КоАП. Ройзман вины не признает, его адвокаты обжаловали все три штрафа.

25 мая Октябрьский суд оштрафовал политика на 85 тысяч рублей за неуважение к власти (ч.3 ст. 20.1 КоАП). Поводом стал заданный им вопрос в одной из соцсетей под новостью с заявлениями главы МИД Сергея Лаврова. Ройзман и в этом случае вины не признал.

Евгений Ройзман Екатеринбург Свердловский областной суд Октябрьский суд
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