Мединский объявил, что РФ делает два шага для деэскалации конфликта на Украине

Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российская сторона заявила о намерении сделать два шага для деэскалации ситуации на Украине, сообщил во вторник журналистам глава делегации РФ Владимир Мединский после переговоров с украинской стороной в Стамбуле.

"Мы также делаем два шага для деэскалации конфликта", - сказал Мединский.

По его словам, один из шагов касается военного аспекта, а второй - политического. "Одну из позиций - по военной части - огласит заместитель министра обороны, а по политической скажу я", - добавил глава делегации.

Прошедшие в Стамбуле переговоры были конструктивными, также заявил Мединский. Он отметил, что российская сторона получила от Украины для рассмотрения "понятно сформулированную их позицию для включения в договор".

"Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту, и будет дан соответствующий наш ответ", - подчеркнул глава делегации.

Мединский также сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского возможна одновременно с парафированием мирного договора.

"После сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора", - сказал он.

Глава делегации РФ также отметил, что с самого начала обсуждалась возможность встречи президентов при условии готовности договора к подписанию главами государств.

"Предлагаемый формат был следующий: сначала готовится договор, затем договор утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания этого договора", - уточнил Мединский.

По его словам, "это непростой вопрос, тем более что встреча возможна многосторонняя с участием государств-гарантов мира и безопасности на Украине".

Мединский подчеркнул, что предложенный во вторник вариант встречи президентов одновременно с парафированием договора главами МИД РФ и Украины дает дополнительные возможности для обсуждения политических нюансов.

"Таким образом, при условии быстрой работы по договору и нахождению требуемого компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе", - заявил Мединский.