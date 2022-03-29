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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Мединский объявил, что РФ делает два шага для деэскалации конфликта на Украине

Мединский объявил, что РФ делает два шага для деэскалации конфликта на Украине
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российская сторона заявила о намерении сделать два шага для деэскалации ситуации на Украине, сообщил во вторник журналистам глава делегации РФ Владимир Мединский после переговоров с украинской стороной в Стамбуле.

"Мы также делаем два шага для деэскалации конфликта", - сказал Мединский.

По его словам, один из шагов касается военного аспекта, а второй - политического. "Одну из позиций - по военной части - огласит заместитель министра обороны, а по политической скажу я", - добавил глава делегации.

Прошедшие в Стамбуле переговоры были конструктивными, также заявил Мединский. Он отметил, что российская сторона получила от Украины для рассмотрения "понятно сформулированную их позицию для включения в договор".

"Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту, и будет дан соответствующий наш ответ", - подчеркнул глава делегации.

Мединский также сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского возможна одновременно с парафированием мирного договора.

"После сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора", - сказал он.

Глава делегации РФ также отметил, что с самого начала обсуждалась возможность встречи президентов при условии готовности договора к подписанию главами государств.

"Предлагаемый формат был следующий: сначала готовится договор, затем договор утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания этого договора", - уточнил Мединский.

По его словам, "это непростой вопрос, тем более что встреча возможна многосторонняя с участием государств-гарантов мира и безопасности на Украине".

Мединский подчеркнул, что предложенный во вторник вариант встречи президентов одновременно с парафированием договора главами МИД РФ и Украины дает дополнительные возможности для обсуждения политических нюансов.

"Таким образом, при условии быстрой работы по договору и нахождению требуемого компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе", - заявил Мединский.

Хроника 24 февраля – 29 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Мединский Украина
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