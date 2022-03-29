Матвиенко назвала условие для остановки военной операции на Украине

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Когда будут достигнуты договоренности с Киевом, на которых настаивает Москва, Россия будет готова остановить военную спецоперацию и налаживать сотрудничество, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Наша позиция открыта, мы ее не меняем. Мы четко и внятно говорим о том, на какой основе, на каких принципах могут быть достигнуты договорённости, после которых мы готовы остановить военную специальную операцию и налаживать дальнейшее сотрудничество", - сказала она журналистам в Казахстане.

Ранее 29 марта глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что "Российские Вооруженные силы продолжат специальную военную операцию до достижения поставленных целей". Главной целью операции он назвал "освобождение Донбасса".

Матвиенко поделилась, что смотрит с надеждой на переговоры России и Украины, но оптимизма не испытывает.

"Надежда всегда умирает последней, и мы с надеждой ждем очередного этапа переговоров, с надеждой, что будут достигнуты договоренности", - сказала она.

По ее мнению, только после этого можно будет вести речь о возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"А сейчас для этого нет никаких оснований, нет повестки, потому что мы не понимаем позицию президента Украины, позицию исполнительной власти. Пусть они выработают ее, пусть положат ее на бумагу - так же, как положила Россия на бумагу все наши условия, тогда есть предмет для переговоров", - подчеркнула спикер.

По ее словам, позиция Киева все время меняется, она непоследовательна, в том числе потому, что президент Украины Владимир Зеленский "несвободен в своих решениях, высказываниях, и очевидно часто, что он говорит с чужого голоса". Кроме того, полагает Матвиенко, Зеленский зависим от националистических сил.

"Он ни разу за все это время не осудил те зверства, которые творят националистические батальоны на территории Украины со своими гражданами, те пытки, которые они устраивают над российскими военнослужащими, попавшими в плен. Он ничего ни разу не сказал, и это убеждает нас в том, что либо он разделяет эту идеологию, а я говорю о сращивании, либо он боится в собственной стране этих взращенных за последние годы националистических группировок", - заявила спикер СФ.