Кассационный суд признал законным запрет ФБК и "Штабов Навального"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законными запрет и ликвидацию как экстремистских основанных Алексеем Навальным и признанных в РФ иноагентами Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан (ФБК, ФЗПГ), а также движения "Штабы Навального".

"Второй кассационный суд только что отказал в удовлетворении кассационной жалобы по делу Фонда борьбы с коррупцией", - сообщили "Интерфаксу" в правозащитном проекте "Первый отдел", адвокаты которого представляли организации.

Таким образом кассационный суд оставил без изменений вынесенные по делу судебные решения - Мосгорсуда от 9 июня 2021 года и Первого апелляционного суд общей юрисдикции от 4 августа 2021 года.

"После сегодняшнего решения нами будет подготовлена жалоба в Верховный суд, который также вынужден будет высказать свое мнение по этому делу", - добавили в "Первом отделе".

Ранее решением Мосгорсуда был удовлетворен иск прокуратуры Москвы о ликвидации ФБК, ФЗПГ и запрете деятельности "Штабов Навального". Также суд обратил имущество ФБК, которое останется после удовлетворения требований кредиторов, в собственность РФ.

Как заявили ранее в столичной прокуратуре, под прикрытием либеральных лозунгов ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального" "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

По мнению надзорного ведомства, "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

Кроме того, утверждали в прокуратуре, установлено, что ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального" "ведут экстремистскую деятельность", и что они "дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе, путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность".

ФБК - основанный Навальным в 2011 году фонд, позиционировавший себя как некоммерческая организация, занимающаяся антикоррупционными расследованиями. Летом 2020 года - после того, как ФБК был объявлен российскими властями иноагентом - Навальный объявил о ликвидации фонда как юридического лица и переносе его на другое юридическое наименование - ФЗПГ.

"Штабы Навального" объединяли сторонников Навального в регионах РФ.