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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

В Кремле прокомментировали сроки перехода на оплату российского газа в рублях

В Кремле прокомментировали сроки перехода на оплату российского газа в рублях
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Процесс оплаты российского газа, поставляемого в недружественные страны в рублях, не будет запущен непосредственно 31 марта, это растянутый во времени процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, будут ли с завтрашнего числа для потребителей действовать новые правила оплаты российского газа, Песков сказал: "Нет, абсолютно".

"Мы же с вами говорили, что оплата и поставки - это растянутый во времени процесс... Это не то, что завтра будет поставлено, должно быть оплачено (рублями). Там более растянутый по времени, технологически просто", - заключил Песков.

Представитель Кремля также пообещал, что механизм оплаты рублями российского природного газа, поставляемого в недружественные страны, будет обнародован.

На вопрос журналистов, известно ли, в какой форме президенту будут доложены соответствующие предложения и будет ли это мероприятие публичным, Песков сказал: "Пока не располагаю этой информацией, но в любом случае, конечно, данные обо всем этом будут доступны, поэтому давайте дождемся завтрашнего дня".

По его словам, "есть поручение президента, и оно будет исполнено".

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что оплата поставок российского газа на экспорт в "недружественные" страны переводится в российские рубли. Он поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа. Поручение Путина правительству, ЦБ и "Газпрому" о мерах по переводу оплаты поставок газа в недружественные страны на рубли должно быть исполнено до 31 марта.

Дмитрий Песков
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