Кремль одобрил проработку идеи Володина расширить список товаров для экспорта за рубли

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина о расширении перечня товаров, которые Россия может экспортировать за рубли, необходимо прорабатывать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это идея, которая, безусловно, должна прорабатываться с учетом того, что существуют страны, которые проявляют взаимный интерес к взаиморасчетам в национальных валютах", - сказал Песков в среду журналистам, комментируя соответствующее предложение Володина.

"С учетом того, что престиж, например, доллара как основной мировой резервной валюты изрядно в последние годы зашатался, доверие к иным международным валютам тоже сейчас не на высшем уровне, единственной неизбежной альтернативой этим процессам будет расширение практики использования национальных валют", - добавил представитель Кремля.

"Это та область, в которой работает наше правительство", - сказал Песков, отметив, что движение в этом направлении отвечает интересам России.

Журналисты обратили внимание Пескова на то, что пока решение о переводе торговли российским газом на расчеты в рублях касается недружественных стран, в то время как он говорит о российском экспорте в принципе.

"Безусловно, хотя это тоже может быть проработано, и если на сей счет будет поручение главы государства, наверняка это обретет какую-то форму конкретных предложений", - ответил представитель Кремля.