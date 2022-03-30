Академию наук не просили спрогнозировать последствия санкций

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - До начала военной операции на Украины представители властей не просили институты Российской академии наук просчитать сценарии разных вариантов санкций и их последствий для экономики, заявил на пресс-конференции президент РАН Александр Сергеев.

"Обсуждались различные стрессовые ситуации развития одного или другого сектора экономики, (...) насколько при этом ставились внешние условия, конечно я знаю от моих коллег, которые работают в этих институтах, что те санкции, которые введены против России, как некое воздействие, которое должно было изучаться в режиме устойчивости, такого уровня воздействие не просчитывалось", - уточнил Сергеев.