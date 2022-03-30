Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

В Кремле не увидели прорыва в переговорах РФ и Украины в Стамбуле

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Кремле по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле назвали позитивным моментом, что Киев сформулировал конкретные предложения по урегулированию ситуации, но в целом не считают результаты встречи прорывными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В РоссииМединский объявил, что РФ делает два шага для деэскалации конфликта на УкраинеМединский объявил, что РФ делает два шага для деэскалации конфликта на УкраинеЧитать подробнее

"Позитивным является то, (что) украинская сторона, по крайней мере, начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалось этого добиться", - сказал он журналистам.

"В остальном пока, скажем так, мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов", - продолжил представитель Кремля.

По его словам, "еще предстоит весьма и весьма длительная работа".

На просьбу одного из журналистов прокомментировать экспертное мнение об отсутствии необходимости переговоров, "когда на календаре боевых действий Сталинград", Песков сказал: "Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно".

"А, главное, здесь не должно быть каких-то эмоций. Переговорами занимаются профессионалы, нужно им доверять. Позиция российской стороны хорошо известна, она логична, она имеет очень прочную подоснову, и эта позиция не менялась. Продолжаем работать. А эмоции давайте оставим нашим недругам", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Украина Стамбул
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кремль одобрил проработку идеи Володина расширить список товаров для экспорта за рубли

В Кремле прокомментировали сроки перехода на оплату российского газа в рублях

В Кремле прокомментировали сроки перехода на оплату российского газа в рублях

Сотрудники ФСБ задержали 60 сторонников украинских радикалов в 23 регионах РФ

МЧС опровергло информацию о готовящейся эвакуации жителей Белгородской области

МЧС опровергло информацию о готовящейся эвакуации жителей Белгородской области

Решение о квотировании экспорта подсолнечного масла из РФ поддержано таможенниками

Решение о квотировании экспорта подсолнечного масла из РФ поддержано таможенниками

Правительство предложило обязать агрегаторов такси передавать ФСБ данные

Росавиация разрешила "дочке" "Аэрофлота" проводить техобслуживание Airbus A330

Росавиация разрешила "дочке" "Аэрофлота" проводить техобслуживание Airbus A330

Володин предложил перейти на расчеты в рублях за экспорт зерна и нефти

Володин предложил перейти на расчеты в рублях за экспорт зерна и нефти

Закрытие 11 российских южных аэропортов продлено до 7 апреля

Запрет Австралии поставок глинозема в Россию затронет 20% потребностей "Русала"

Запрет Австралии поставок глинозема в Россию затронет 20% потребностей "Русала"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код