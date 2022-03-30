В Кремле не увидели прорыва в переговорах РФ и Украины в Стамбуле

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Кремле по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле назвали позитивным моментом, что Киев сформулировал конкретные предложения по урегулированию ситуации, но в целом не считают результаты встречи прорывными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Позитивным является то, (что) украинская сторона, по крайней мере, начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалось этого добиться", - сказал он журналистам.

"В остальном пока, скажем так, мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов", - продолжил представитель Кремля.

По его словам, "еще предстоит весьма и весьма длительная работа".

На просьбу одного из журналистов прокомментировать экспертное мнение об отсутствии необходимости переговоров, "когда на календаре боевых действий Сталинград", Песков сказал: "Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно".

"А, главное, здесь не должно быть каких-то эмоций. Переговорами занимаются профессионалы, нужно им доверять. Позиция российской стороны хорошо известна, она логична, она имеет очень прочную подоснову, и эта позиция не менялась. Продолжаем работать. А эмоции давайте оставим нашим недругам", - сказал Песков.