Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,01-1,3%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен большинства blue chips, несмотря на ухудшение внешней сырьевой (подешевели нефть и металлы) и фондовой конъюнктуры из-за ослабления оптимизма в отношении прогресса в переговорах России и Украины, а также на фоне решения ЦБ РФ отменить запрет на короткие продажи российских акций для профучастников рынка. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов выросли на 0,01-1,3%, при этом лидируют в росте расписки Ozon.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2545,96 пункта (+1,3%), индекс РТС - 949,37 пункта (+0,01%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 6,2%.

Доллар стоит 83,5 рубля (-1,05 рубля).

Подорожали расписки OZON (+6,2%), акции "Магнита" (+3,4%), "Яндекса" (+3,1%), ВТБ (+2,5%), АФК "Система" (+2,4%), "НОВАТЭКа" (+2,4%), "Газпрома" (+2,3%), "НЛМК" (+2,2%), "ММК" (+2,2%), "РусГидро" (+2%), "Сургутнефтегаза" (+1,7%), "Интер РАО" (+1,7%), "Северстали" (+1,6%), Московской биржи (+1,5%), расписки TCS Group (+1,5%), "Газпром нефти" (+1,1%), Polymetal (+1,1%), UC Rusal (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), Сбербанка (+0,7% и +1,4% "префы"), "Норникеля" (+0,7%), "Роснефти" (+0,3%).

Подешевели акции "МТС" (-6%), "Аэрофлота" (-1,5%), ПАО "Полюс" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

По сообщению ЦБ РФ, торги акциями на МосБирже в четверг в режиме основных торгов впервые с февраля продлятся с 9:50 до 18:50 по московскому времени, при этом с 31 марта отменен запрет на короткие продажи для участников клиринга по акциям, однако он сохраняется для клиентов брокеров. В режиме основных торгов доступен тот же набор акций, что и 30 марта. Запрет коротких продаж сохраняется по корпоративным и региональным облигациям; в режиме основных торгов эти инструменты, а также ОФЗ будут доступны с 9:50 до 18:50.

Переговоры РФ и Украины в Стамбуле

Украина заявила о готовности выполнить принципиальные требования РФ; если они будут исполнены, угроза создания плацдарма НАТО на территории этой страны будет ликвидирована, заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он добавил, что эти тезисы Украина сформулировала в письменном виде и представила российской делегации на переговорах в Стамбуле во вторник. Также Мединский подчеркнул, что Украина "впервые за все предшествующие годы заявила о готовности договариваться с Россией".

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, комментируя итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле, что в Кремле отмечают в качестве позитивного момента то, что Киев сформулировал конкретные предложения по урегулированию ситуации, но в целом не считают результаты встречи прорывными.

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг негативный. Деловая активность в Китае снизилась, хотя правительство обещает новые стимулы. Нефть дешевеет на ожиданиях продаж из стратегических резервов ОЭСР. ЦБ РФ отменил запрет на короткие продажи акций для профучастников - соответственно, появляется мотивация для "медведей" попытаться продавить рынок вниз.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич полагает, что мировые рынки могут перейти к консолидации у достигнутых уровней - в пятницу выйдет большой блок важной макроэкономической статистики (индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, а также данные по рынку труда США). В преддверии этого участники торгов могут взять паузу в принятии инвестиционных решений, что скажется на волатильности и объемах торгов.

На рынке акций РФ в четверг в случае отсутствия роста геополитических рисков, которые продолжают оставаться основным фактором для инвесторов, индекс МосБиржи может предпринять попытку роста в направлении 2600 пунктов. На валютном рынке существенных поводов для дальнейшего укрепления рубля не видно, в случае роста геополитических рисков доллар может предпринять попытку отыгрыша части потерь и выхода выше 85 руб./$1, считает Зварич.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев, китайский рынок акций снижается после слабой статистики по PMI в перерабатывающей промышленности. Фьючерсы на американские и европейские индексы слабо подрастают, но котировки на товарных рынках находятся в ощутимом "минусе".

Из-за ухудшившегося внешнего фона, а также снятия запрета на короткие продажи для банков и брокеров, вероятно, индекс МосБиржи может опуститься в район 2450 пунктов, считает Соловьев.

В США индексы акций в среду снизились на 0,2-1,2% на фоне ослабления оптимизма трейдеров в отношении прогресса в переговорах России и Украины.

Днем ранее рынок позитивно воспринял заявления Мединского о намерении Москвы предпринять меры для деэскалации ситуации на Украине, а также слова представителя Минобороны РФ о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях. Позже, однако, Пентагон сообщил со ссылкой на разведданные, что Россия отводит войска от Киева, однако наращивает присутствие в других локациях.

Экономическая ситуация в США

Статданные Минторга США, опубликованные в среду, показали более слабые, чем сообщалось ранее, темпы роста ВВП страны в минувшем квартале. Экономика США в IV квартале 2021 года увеличилась на 6,9% в пересчете на годовые темпы, ранее было объявлено о подъеме на 7%. Аналитики в среднем ожидали пересмотра показателя в сторону повышения - до 7,1%, сообщает Trading Economics.

Согласно данным отраслевой организации ADP, число рабочих мест в частном секторе в США выросло в марте на 455 тыс. (консенсус-прогноз экспертов - 450 тыс.). В феврале, согласно уточненным данным, повышение составило 486 тыс.

Давление на американский рынок акций в среду оказали "ястребиные" заявления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж, отмечает Market Watch. Джордж заявила, что поддерживает быстрый переход Федрезерва к нейтральной денежно-кредитной политике, не ограничивающей, но и не стимулирующей экономическую активность. По ее оценкам, нейтральному состоянию денежно-кредитной политики соответствует базовая ставка на уровне около 2,5%.

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций за исключением Южной Кореи (южнокорейский KOSPI вырос на 0,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте снизился до 49,5 пункта из-за введения на предприятиях коронавирусных ограничений по сравнению с 50,2 пункта в предыдущий месяц, показали данные Государственного статистического управления (ГСУ). Значение PMI выше 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индикатор опустился ниже этого уровня впервые с октября прошлого года. Аналитики в среднем также ожидали сокращения до 49,5 пункта, сообщает The Wall Street Journal.

Цены на нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии в четверг цены упали после существенного роста накануне. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $109,31 за баррель (-3,7% и +2,9% в среду), майская цена WTI - $103,14 за баррель (-4,3% и +3,4% накануне). Майский контракт на Brent в четверг торгуется последний день.

Трейдеры ждут, когда Вашингтон объявит меры по поддержке американских потребителей на фоне роста цен на энергоносители, а также оценивают опубликованные накануне данные о сокращении запасов топлива в США.

Как сообщалось, президент США Джо Байден представит в четверг меры, направленные на снижение цен на энергоносители на американском рынке. Белый дом не приводит детали, но агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что администрация Байдена рассматривает возможность высвобождения примерно 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегических запасов США в течение нескольких месяцев для борьбы с ростом цен на бензин и нехваткой поставок.

Тем временем накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 25 марта, упали на 3,45 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали менее существенного снижения - на 2 млн баррелей.