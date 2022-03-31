Дело о контрабанде наркотиков экс-сотрудника посольства США Фогеля передано в суд

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В МВД России сообщили о завершении расследования уголовного дела по обвинению бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля в контрабанде и хранении наркотиков.

"В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказали журналистам в пресс-центре МВД России в четверг.

В чем обвиняют Марка Фогеля

Как сообщалось, Фогель был задержан с наркотиками в "Шереметьево" 15 августа 2021 года. Ему предъявлено обвинение в контрабанде и незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (часть 3 статьи 229.1 и часть 2 статьи 228 УК РФ).

Фогель оказался преподавателем англо-американской школы, а ранее был сотрудником посольства США в Москве. До мая 2021 года, как и его супруга, обладал дипломатическим статусом. Согласно одной из версий следствия, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотических средств с целью последующего сбыта среди учащихся указанной школы.

Позднее полиция опубликовала видео обысков в столичной англо-американской школе в рамках данного дела.

Управление школой осуществляется посольствами США, Великобритании и Канады через школьный совет.