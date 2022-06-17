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Российский суд осудил американца Фогеля на 14 лет колонии за контрабанду наркотиков

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Химкинский городской суд приговорил бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля к 14 годам колонии строгого режима за контрабанду наркотиков.

"Приговором Химкинского городского суда Московской области от 16.06.2022 года гражданин США Фогель М.Х. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств), ч.2 ст.228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) УК РФ, с назначением ему наказания в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает суд.

В суде подчеркнули, что Фогель полностью признал вину.

Как сообщалось, Фогель был задержан с наркотиками в "Шереметьево" 15 августа 2021 года. Ему было предъявлено обвинение в контрабанде и незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (часть 3 статьи 229.1 и часть 2 статьи 228 УК РФ).

Фогель оказался преподавателем англо-американской школы, а ранее был сотрудником посольства США в Москве. До мая 2021 года, как и его супруга, обладал дипломатическим статусом. Согласно одной из версий следствия, фигурант мог использовать этот статус для организации канала поставки в Россию наркотических средств с целью последующего сбыта среди учащихся указанной школы.

Позднее полиция опубликовала видео обысков в столичной англо-американской школе в рамках данного дела.

Управление школой осуществляется посольствами США, Великобритании и Канады через школьный совет.

Россия США Марк Фогель
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