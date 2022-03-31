Верховный суд подтвердил приговор кузнецу по делу о подготовке терактов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России оставила в силе приговор крымскому кузнецу Олегу Приходько, который ранее был признан виновным в подготовке подрыва горадминистрации в Саках и поджога российского генконсульства во Львове.

Отклонена кассация осужденного и его защиты на решения предыдущих инстанций.

Адвокат Сергей Легостов сообщил "Интерфаксу", что будет обращаться в Европейский суд по правам человека: "Такова воля подзащитного, которая для нас обязательна. До 16 сентября успеем".

Страсбургский суд в связи с выходом России и Совета Европы решил, что будет принимать заявления от россиян, если нарушения их прав были совершены до 16 сентября 2022 года.

Южный окружной военный суд 3 марта 2021 года приговорил Приходько к пяти годам колонии строгого режима (в том числе году в тюрьме) и оштрафовал его на 110 тысяч рублей. Прокуратура требовала для него 11 лет лишения свободы.

Апелляционный военный суд 17 мая 2021 года подтвердил приговор первой инстанции.

Приходько сейчас находится в одном из СИЗО Ростова-на-Дону. До этого он был во Владимирском централе.

Сотрудники ФСБ 9 октября 2019 года в гараже Приходько в селе Орехово Сакского района нашли самодельную бомбу, компоненты и инструменты для ее изготовления, бутылки с зажигательной смесью и задержали кузнеца, сообщала спецслужба. Крымчанин утверждает, что взрывчатку ему подбросили.

Приходько сначала вменили подготовку взрыва в администрации города Саки. Ему предъявили обвинения по двум статьям: "незаконное изготовление взрывчатых веществ" и "попытка совершения террористического акта", в декабре 2019 года к ним добавилась еще одна - "незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ". В феврале 2020 года выяснилось, что в деле появился еще один эпизод - подготовка к поджогу российского генконсульства во Львове летом 2019 года.

В ФСБ Приходько считают гражданином России, приверженцем нацистской идеологии и участником украинских экстремистских организаций. Сам он считает себя только гражданином Украины и утверждает, что российский паспорт ему вручили вопреки желанию в 2016 году. Он также отрицал участие в каких-либо экстремистских или террористических сообществах.

В суде кузнец вину не признал. Его защита заявляла о "сомнительности доказательств, представленных государственным обвинителем", и называла дело "абсолютно несостоятельным с юридической точки зрения".