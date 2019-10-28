Кузнецу из Крыма Приходько предъявили обвинение в подготовке теракта

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Процессуальный статус 61-летнего жителя Крыма Олега Приходько, который проходит по делу о подготовке теракта на полуострове, изменен с подозреваемого на обвиняемого. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов.

"Следователь ознакомил нас с назначением четырех экспертиз. Это - амбулаторная психиатрическая, взрывотехническая, биологическая и комплексная лингвистическая экспертизы. Мы, со своей стороны подали ряд ходатайств", - добавил юрист.

По его словам, максимальный срок, который может грозить Приходько, - 7,5 лет колонии строго режима.

Адвокат сообщил также, что Приходько находится в СИЗО в Симферополе, он переведен из карантинной камеры в общую. "Условия сносные, даже есть холодильник. По состоянию здоровья - пока удовлетворительно. Лекарства и очки ему передали. Жалоб нет", - сказал Шейхмамбетов.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ 9 октября задержали кузнеца из села Орехово Сакского района Крыма. Его подозревают в подготовке взрыва в администрации небольшого города Саки на западе полуострова. Силовики нашли в гараже Приходько самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью. Крымчанин утверждает, что взрывчатку ему подкинули.

Приходько вменяется незаконное изготовление взрывчатых веществ и попытка совершения теракта. Он называет дело политически мотивированным, считает это преследованием за проукраинскую позицию.

ЦОС ФСБ назвал фигуранта дела "российским гражданином, приверженцем нацистской идеологии, являющимся членом украинских экстремистских организаций".

Киевский райсуд Симферополя 10 октября постановил арестовать Приходько на два месяца. Защита обжаловала это решение в Верховном суде Крыма, дата заседания по рассмотрению апелляционной жалобы пока не известна.