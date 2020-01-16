На кузнеца из Крыма, обвиняемого в подготовке теракта, завели новое дело

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - ФСБ возбудила в отношении 61-летнего жителя Крыма Олега Приходько, обвиняемого в подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывчатки, новое уголовное дело по дополнительной статье, затем объединила его с ранее открытым делом, сообщил "Интерфаксу" адвокат Назим Шейхмамбетов.

"Дополнительная статья утяжеляет дело. Ранее Приходько вменялись две статьи - "незаконное изготовление взрывчатых веществ" и "попытка совершения террористического акта", к ним добавилась еще одна статья - "незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ" (часть 1 статьи 222.1 УК РФ). Безусловно, дополнительная статья даст возможность суду дать больше срок", - заявил адвокат.

"У нас на этой неделе были следственные действия, следователь ФСБ ознакомил нас с постановлением о возбуждении уголовного дела. Оно было возбуждено в конце прошлого года, потом его объединили с ранее возбужденным делом", - уточнил Шейхмамбетов.

По словам адвоката, Приходько заявляет, что взрывчатые вещества ему подбросили. "В ночь на 10 октября 2019 года неизвестное лицо по заданию ФСБ отобрало у Приходько из полости рта образцы биологического материала. Приходько полагает, что это было сделано, чтобы потом нанести их на взрывчатку и передать на экспертизу. Экспертиза затем подтвердила, что на изъятых взрывчатых веществах имеются следы образцов биологических материалов, принадлежащих Приходько", - сообщил Шейхмамбетов.

По его информации, подзащитный содержится в СИЗО Симферополя в спецблоке (камера на двух человек) под видеонаблюдением, следователи отказывают ему в свиданиях с родственниками и встрече с архиепископом Симферопольским и Крымским ПЦУ Климентом.

Дело Приходько

Сотрудники ФСБ 9 октября 2019 года нашли в гараже кузнеца из села Орехово Сакского района Крыма Приходько самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью и задержали мужчину. Его обвиняют в подготовке взрыва в администрации небольшого города Саки на западе полуострова.

Приходько считает уголовное дело преследованием за проукраинскую позицию: он считает незаконным присоединение Крыма к России, установил украинские и крымско-татарские флаги на крыше своего дома. ЦОС ФСБ описал фигуранта дела как "российского гражданина, приверженца нацистской идеологии, являющегося членом украинских экстремистских организаций".

Приходько считает себя только гражданином Украины, утверждает, что российский паспорт ему вручили вопреки желанию в 2016 году. Он заявляет также, что не состоит в экстремистских или террористических сообществах.

Киевский райсуд Симферополя постановил арестовать фигуранта дела на два месяца - до 10 декабря 2019 года, затем продлил арест до четырех месяцев - до 10 февраля 2020 года.