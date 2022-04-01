Более 1 тыс. российских военных проводят на Курилах учения с боевыми стрельбами

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Более 1 тысячи военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) проводят на Курильских островах учения со стрельбами из артиллерийских орудий и противотанковых ракетных комплексов, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Всего к занятиям по боевой подготовке на Курильских островах привлечено более 1 тыс. военнослужащих армейского корпуса ВВО и порядка 200 единиц военной и специальной техники", - говорится в сообщении ведомства.

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