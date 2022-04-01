Япония вводит новые антироссийские санкции за "нарушение" санкционного режима в отношении КНДР

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Япония замораживает активы четырех российских организаций, трех российских граждан и шести граждан КНДР за нарушение санкций СБ ООН в отношении Северной Кореи, заявил МИД страны.

Отмечается, что Япония вносит свой вклад "в международные усилия по обеспечению мира, направленные на решение проблем, связанных с Северной Кореей". В связи с этим страна принимает такие меры, как "замораживание активов лиц, причастных к деятельности, запрещенной резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций".

Среди организаций, в отношении которых вводятся санкций, ООО "Аполлон", ОО "Парсек", ООО "РК Бриз" и ООО "Зил-М". Под санкции также попали трое граждан России - Александр Андреевич Гаевой, Александр Александрович Часовников и Роман Анатольевич Алар. Кроме того, санкции коснутся шести граждан КНДР.