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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

На нефтебазе в Белгороде горят восемь резервуаров

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - На нефтебазе в Белгороде горят восемь резервуаров, сообщили в пресс-службе МЧС. Пожарные проводят пенную атаку.

Огонь тушат 194 спасателя и 59 единиц техники, также используется пожарный поезд.

Пожар на нефтебазе начался ранним утром 1 апреля. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что это произошло в результате обстрела с двух украинских вертолетов.

Никто не погиб, заявил губернатор и подтвердили в "Роснефти". Пострадали два сотрудника нефтебазы.

Жильцов ближайших к базе улиц эвакуировали на время, пока пожар тушат.

Белгород МЧС Роснефть Вячеслав Гладков Украина
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