Типография под Белгородом повреждена в результате украинского авиаудара

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Здание типографии под Белгородом получило повреждения в результате авиаудара украинских вертолетов, сообщила "Интерфаксу" коммерческий директор типографии "Константа" Юлия Богатырева.

"В 5.30 утра был слышен взрыв. Потом позвонил собственник и сообщил об авиаударе и повреждениях в здании", - сказала Богатырева.

По ее словам, есть повреждения окон в цеху, повреждена техника в комнатах типографии. "В офисе отверстия от осколков. А на территории типографии лежит болванка от ракеты", - отметила Богатырева.

Типография "Константа" располагается в поселке городского типа Северный под Белгородом.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов и властей об этом инциденте.

Рано утром в пятницу в результате авиаудара украинских военных произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. В настоящее время горят восемь резервуаров. Жертв нет. Жители близлежащих улиц перевезены в безопасное место.