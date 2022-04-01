Белгородская облдума назвала фейком информацию о введении режима ЧС
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Белгородская областная дума назвала сфабрикованным распространяемое в соцсетях постановление о введении в регионе режима чрезвычайного положения.
"В соцсетях появился фейк о якобы введении в Белгородской области чрезвычайного положения. Сфабрикованное постановление облдумы распространяется за подписью председателя заксобрания Ольги Павловой", - говорится в сообщении на сайте парламента.
Облдума призвала ориентироваться исключительно на официальную информацию.