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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Белгородская облдума назвала фейком информацию о введении режима ЧС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Белгородская областная дума назвала сфабрикованным распространяемое в соцсетях постановление о введении в регионе режима чрезвычайного положения.

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"В соцсетях появился фейк о якобы введении в Белгородской области чрезвычайного положения. Сфабрикованное постановление облдумы распространяется за подписью председателя заксобрания Ольги Павловой", - говорится в сообщении на сайте парламента.

Облдума призвала ориентироваться исключительно на официальную информацию.

Белгородская область
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