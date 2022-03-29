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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:42

Госсекретарь США не увидел позитивных сдвигов в переговорах РФ с Украиной

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит позитивных сдвигов в переговорах РФ и Украины.

"Украинским партнерам решать, есть ли какие-то изменения или прогресс... в случае, если на Украине пришли к выводу, что они (позитивные сдвиги - ИФ) есть, то это хорошо", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции с главой МИД Марокко Насером Бурита.

Глава Госдепа также заявил, что Вашингтон готов, если потребуется, принять участие в реализации договоренностей Москвы и Киева по безопасности Украины.

"В случае, если будет какой-то результат, и наша поддержка Украины может быть частью этого результата, в том числе поддержка ее безопасности и обороны, то, конечно, к этому мы хотим стремиться", - сказал Блинкен.

Ранее во вторник в Стамбуле прошли переговоры российской и украинской делегаций. Глава делегации РФ Владимир Мединский после окончания переговоров заявил, что Россия делает два шага для деэскалации конфликта на Украине: один шаг касается военного аспекта, второй - политического.

По его словам, Москва получила от Киева предложения о придании Украине постоянного нейтрального статуса при наличии международных гарантий. Участвовавший во вторник в переговорах советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил журналистам, что договор о гарантиях безопасности страны должен быть одобрен на референдуме.

Мединский также рассказал, что Украина обещает отказаться от вступления в военные союзы, Россия со своей стороны не возражает против ее вхождения в Евросоюз.

"Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Российскую Федерацию", - сказал Мединский журналистам.

Энтони Блинкен США Украина
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