Франция и Германия заявили о готовности к возможному прекращению поставок газа из РФ

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Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Власти Франции и Германии принимают меры на случай остановки поставок газа из России, заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр на совместной пресс-конференции с главой Минэкономики ФРГ Робертом Хабеком.

"Может возникнуть ситуация, при которой завтра, при определенном стечении обстоятельств, газ из России не будет поступать. Мы должны готовиться к таким вариантам, и именно это мы и делаем", - сказал Ле Мэр.

Днем ранее он также говорил, что во Франции готовятся и к такому сценарию, хотя считают его катастрофическим.

Президент Владимир Путин 31 марта заявил, что подписал указ о переводе с апреля расчетов за природный газ с недружественными странами на рубли.

"Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублёвые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года", - сказал президент.

Лидеры стран ЕС неоднократно заявляли, что выступают против оплаты российского газа в рублях.