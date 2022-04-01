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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:29

Военные РФ заявили, что удар по нефтебазе в Белгороде нанесли два украинских Ми-24

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Два украинских вертолета Ми-24 утром пятницы на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство России и нанесли удар по нефтехранилищу в Белгороде, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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"1 апреля около 5 часов утра московского времени два украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации. Украинские вертолеты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов. В результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

"Хочу подчеркнуть, что с данного объекта осуществлялось снабжение топливом только гражданского транспорта. Никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет", - добавил он.

Утром в пятницу в Белгороде произошел пожар на нефтебазе. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что причина возгорания - авиаудар украинских военных. Пострадавших и жертв нет. Жители близлежащих улиц перевезены в безопасное место.

Также сообщалось о повреждении нескольких объектов в поселке городского типа Северный под Белгородом.

Хроника 24 февраля – 01 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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