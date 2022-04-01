Пожар на нефтебазе в Белгороде локализован

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Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали возгорание на нефтебазе в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Локализация пожара завершена. До конца дня сотрудниками МЧС будет устранено открытое горение", - написал глава региона в телеграм-канале.

Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел в пятницу утром. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что причина возгорания - авиаудар украинских военных. Пострадавших и жертв нет. Жители близлежащих улиц перевезены в безопасное место.

Также сообщалось о повреждении ряда объектов в посёлке городского типа Северный под Белгородом.