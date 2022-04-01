Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

В Белгороде 43 эвакуированных из зоны пожара разместили в спорткомплексе

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Из окрестностей горящей нефтебазы в Белгороде вывели местных жителей, 43 из них сейчас размещены в спорткомплексе "Белгород-Арена", сообщил мэр города Антон Иванов.

По его словам, их обеспечили горячей едой, питьем и позаботились об их домашних животных.

Всего в домах вокруг нефтебазы зарегистрированы 892 человека. Как считает мэр, большинство из них покинули район пожара сами, в том числе поехали на работу или решили поселиться у родственников.

Нефтебаза "Роснефти" в Белгороде загорелась ранним утром в пятницу. Позднее МЧС сообщило, что там горит восемь резервуаров. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что пожар стал результатом авиаудара с двух украинских вертолетов. В Минобороны это не комментировали. В Кремле вопросы о случившемся переадресовали военным, но отметили, что инцидент не добавит комфортности переговорам с Украиной.

Также представители двух предприятий в поселке городского типа Северное под Белгородом сообщили, что их здания повреждены снарядами. Это типография "Константа" и завод "Техсапфир".

Белгород Антон Иванов Вячеслав Гладков Роснефть МЧС Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Белгороде локализовали отдельные очаги пожара на нефтебазе

"Победа" с 8 апреля временно переведет рейсы из "Шереметьево" во "Внуково"

"Победа" с 8 апреля временно переведет рейсы из "Шереметьево" во "Внуково"

Производители удобрений попросили отменить допиндексацию тарифов РЖД

Airbus будет искать альтернативу поставкам титана из РФ

Думе предложили признать стратегической деятельностью бронирование авиабилетов

Думе предложили признать стратегической деятельностью бронирование авиабилетов

Путин утвердил схему расчетов авиакомпаний с иностранными лизингодателями в рублях

Путин утвердил схему расчетов авиакомпаний с иностранными лизингодателями в рублях

Песков заявил, что поставки газа пока продолжатся даже без платежей в рублях

Песков заявил, что поставки газа пока продолжатся даже без платежей в рублях

Путину доложили о случившемся в Белгороде

Сотрудников белгородского "Техсапфира" эвакуировали ради разминирования

Лавров заявил, что окончательно одобренных планов по переговорам с Украиной нет

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код