В Белгороде 43 эвакуированных из зоны пожара разместили в спорткомплексе

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Из окрестностей горящей нефтебазы в Белгороде вывели местных жителей, 43 из них сейчас размещены в спорткомплексе "Белгород-Арена", сообщил мэр города Антон Иванов.

По его словам, их обеспечили горячей едой, питьем и позаботились об их домашних животных.

Всего в домах вокруг нефтебазы зарегистрированы 892 человека. Как считает мэр, большинство из них покинули район пожара сами, в том числе поехали на работу или решили поселиться у родственников.

Нефтебаза "Роснефти" в Белгороде загорелась ранним утром в пятницу. Позднее МЧС сообщило, что там горит восемь резервуаров. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что пожар стал результатом авиаудара с двух украинских вертолетов. В Минобороны это не комментировали. В Кремле вопросы о случившемся переадресовали военным, но отметили, что инцидент не добавит комфортности переговорам с Украиной.

Также представители двух предприятий в поселке городского типа Северное под Белгородом сообщили, что их здания повреждены снарядами. Это типография "Константа" и завод "Техсапфир".