СКР возбудил дело о терроризме по факту обстрела нефтебазы в Белгороде

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Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о теракте возбуждено после обстрела украинскими военными нефтебазы в Белгороде, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"По факту совершения террористического акта со стороны Вооруженных сил Украины на территории Белгородской области Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сообщается в субботу телеграм-канал ведомства.

По данным СКР, 1 апреля на территории Украины "лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины вступили между собой в преступный сговор с целью совершить террористический акт на территории РФ".

"С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, они незаконно вторглись в воздушное пространство РФ на территории Белгородской области и, двигаясь на малой высоте, произвели не менее четырех авиаударов по объектам топливно-энергетического комплекса на территории Белгорода", - говорится в сообщении.

Утром в пятницу в Белгороде произошел пожар на нефтебазе. Горели восемь резервуаров. Местные власти, а затем и Минобороны РФ заявили, что причина возгорания - авиаудар украинских военных. Никто не пострадал. Жителей близлежащих улиц на время перевозили в безопасное место.

Поздно вечером в пятницу сообщалось, что пожар был потушен.