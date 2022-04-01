Пожар на нефтебазе в Белгороде потушен

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели полностью потушили пожар на нефтебазе в Белгороде, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в пятницу.

"Открытое горение ликвидировано", - отметили в ведомстве.

Утром в пятницу в Белгороде произошел пожар на нефтебазе. Горели восемь резервуаров. Местные власти, а затем и Минобороны РФ заявили, что причина возгорания - авиаудар украинских военных. Никто не пострадал. Жителей близлежащих улиц временно перевезли в безопасное место, к настоящему времени они стали возвращаться по домам.

Также сообщалось о повреждении ряда объектов в поселке городского типа Северный под Белгородом.