В Белгороде восстанавливают горевшую нефтебазу

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В Белгороде ведутся восстановительные работы на нефтебазе, которая горела 1 апреля после обстрела, сообщил телеканалу "Россия 24" губернатор региона Вячеслав Гладков.

Началась оценка нанесенного ущерба, затем будет подготовлена проектно-сметная документация. Повреждения, которые получила база, он назвал "значительными".

"Никакого дефицита не было и быть не может. Запас топлива у нас есть на длительный период", - заявил также губернатор.

1 апреля он сказал, что база "Роснефти" загорелась из-за обстрела с двух украинских вертолетов. Позднее его слова подтвердили в Минобороны России. Никто не погиб не пострадал. Пожар потушили к вечеру того же дня. СКР по факту возбудил уголовное дело о терроризме.