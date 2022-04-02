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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Режим ЧС введен в Минусинском районе Красноярского края из-за пожара

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Режим ЧС введен в Минусинском районе Красноярского края, где из-за природного пожара сгорели 20 домов в одном из садоводств, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба района.

Красноярский Роспотребнадзор проверяет состояние воздуха в районе пожара под Минусинском, сообщил глава ведомства Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, возгорание началось в районе городского поселка Зеленый Бор. МЧС России сообщало, что сначала загорелся мусор, а потом огонь перекинулся на лес, из-за сильного ветра он быстро распространился. В дачном обществе "Кооператор" сгорели дома на четырех улицах.

По последним данным, пожар локализован.

К борьбе с огнем привлечены более 130 человек и 28 единиц техники. К месту направлен пожарный поезд.

Красноярский край
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