Пожар под Минусинском локализован

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в красноярском садоводстве "Кооператор" под Минусинском, где сгорело 20 домов, локализован, сообщает МЧС РФ.

"В 15:02 (по московскому времени) пожар локализован в СНТ "Кооператор", 20 домов уничтожено огнем. Пожарным удалось отстоять две улицы в садовом товариществе", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, по предварительной информации, возгорание началось в районе городского поселка Зеленый Бор, где утром загорелся мусор. Огонь перекинулся на лес, сильный ветер способствовал быстрому распространению пожара, сообщали в МЧС России

К борьбе с огнем были привлечены более 130 человек и 28 единиц техники. К месту был направлен пожарный поезд.