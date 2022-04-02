Что произошло за день: суббота, 2 апреля

Уход гендиректора российского "Яндекса" с поста, лесной пожар в Красноярском крае, мощный снегопад в Москве

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Гендиректор российского "Яндекса" Елена Бунина покидает пост. Исполняющим обязанности назначен Артём Савиновский, занимавшийся ранее развитием медиасервисов.

- Минобороны РФ сообщило об уничтожении хранилищ Кременчугского НПЗ на Украине. По данным российских военных, были выведены из строя аэродромы в городах Полтава, Днепр и Миргород, нанесены авиаудары по двум железнодорожным станциям Лозовая и Павлоград.

- Лесной пожар произошел под Минусинском в Красноярском крае. По данным МЧС России, в районе городского поселка Зеленый Бор загорелся мусор, затем огонь перешел на лес и быстро распространился из-за сильного ветра. В садоводстве "Кооператор" сгорели двадцать домов на четырех улицах. Пожар локализован. В Минусинском районе введен режим ЧС.

- СКР возбудил дело о терроризме в связи с пожаром на нефтехранилище в Белгороде. Накануне Минобороны РФ сообщило, что удары по хранилищу нанесли два украинских вертолета Ми-24.

- Эммануэль Макрон заявил, что в случае переизбрания будет противостоять "возвращению империй". В субботу он провел предвыборный митинг в Париже.

- Пятая часть месячной нормы осадков выпала за день в Москве. Снегопад в столичном регионе, по прогнозам синоптиков, продлится до вечера воскресенья.

- В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3,6 тысячи человек. Заболели еще 17 949 человек.

- Минобрнауки назвало рекомендательным письмо вузам о переносе контента с YouTube в VK.Video и Rutube. В пресс-службе сказали, что "вузы автономны в принятии своих решений, это определено в федеральном законе об образовании".

- Жительницу Мордовии обманули более чем на 90 тысяч рублей при попытке купить 2 тонны сахара. Пострадавшая нашла в интернете объявление, оплатила покупку, но груз не получила.