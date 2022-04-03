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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло у берегов Камчатки

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3,9 произошло утром в воскресенье в акватории Тихого океана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"Утром 3 апреля в акватории Тихого океана зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие. Магнитуда сейсмособытия составила 3,9", - сказано в сообщении.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился на глубине 27 км в 47 км юго-восточнее поселка Усть-Камчатска.

МЧС сообщает, что в населенных пунктах Усть-Камчатского района землетрясение не ощущалось. Звонков от граждан в ЕДДС также не зарегистрировано.

Камчатка Тихий океан
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