Землетрясение магнитудой 3,8 произошло у берегов Камчатки

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,8, произошедшее в понедельник утром в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

"Эпицентр землетрясения находился в 96 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что очаг залегал на глубине 40 км под морским дном.

В свою очередь, в главном управлении МЧС России по региону "Интерфаксу" сообщили, что жители населенных пунктов подземных толчков не ощутили.

"В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось, угроза цунами не объявлялась", - сказали в МЧС.