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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

В РФ за сутки с COVID-19 госпитализировали почти две тысячи человек

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В России количество госпитализаций с коронавирусной инфекцией за сутки составило 1 981 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 45,1%, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

По его информации, по состоянию на 3 апреля в РФ выявлено 16 828 новых случаев COVID-19.

Увеличение количества госпитализаций произошло в девяти субъектах РФ. Снижение количества госпитализаций отмечено в 71 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах России, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 304 человека, накануне сообщалось о 340 летальных исходах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 17 949 заболевших, число новых случаев COVID-19 сократилось на 1 121.

Выздоровели за сутки 35 695 человек, или на 19,9% меньше по сравнению с 2 апреля, сообщили в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 896 866 случаев коронавирусной инфекции, 369 708 умерших и 16 965 027 выписанных.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 03 апреля 2022 годаПандемия коронавируса
Россия Коронавирус
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