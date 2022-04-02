В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3,6 тысячи человек

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В России за минувшие сутки с коронавирусом были госпитализированы 3 605 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 17 949 случаев, что на 1,2 тыс. меньше, чем днем ранее. Скончались 340 пациентов, выздоровели за сутки 44 547 человек.

В Москве, по данным сайта стопкоронавирус.рф, заболели еще 994 человека, в Петербурге - 917, в Подмосковье - 575.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 млн 880 тыс. 38 случаев коронавирусной инфекции, 369 404 умерших и 16 млн 929 тыс. 332 выписанных.