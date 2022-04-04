Клишас заявил о поддержке Верховным судом поправок о наказании за исполнение иностранных санкций в РФ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд поддержал поправки в закон о наказании за исполнение на территории России западных санкций. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас в своем telegram-канале.

"Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России", - написал сенатор.

Также он напомнил, что правительственная комиссия 4 апреля "планирует рассмотреть и тоже поддержать" соответствующий законопроект. Поправки планируется внести в Госдуму в понедельник, сообщал Клишас.

Законопроект о введении уголовной ответственности за исполнение санкций на территории РФ

Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщал о подготовке поправок о введении уголовной ответственности для тех, кто исполняет антироссийские санкции внутри России.

Турчак отмечал, что "на фоне западной санкционной истерии фиксируются случаи, когда российские компании, в том числе компании с государственным участием, отказываются от работы с санкционными банками и предприятиями под предлогом, что они сами рискуют попасть под санкции".

Это "фактически прямое пособничество ухудшению экономической ситуации", заявлял Турчак.