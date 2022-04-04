Глава Минэкономики ФРГ подтвердил подготовку новых санкций против России

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Министр экономики Германии Роберт Хабек подтвердил планы введения новых санкций в отношении России.

"Я думаю, что мы можем пойти существенно дальше. Мы видели, как эффективны действующие санкции", - сказал он журналистам в Берлине.

Он также отметил попытки России "обойти санкции".

Накануне о планах ввести новые санкции сообщил канцлер Германии Олаф Шольц. За продолжение санкционного давления на Россию высказался и президент Франции Эммануэль Макрон. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что Германия создает основные сложности для ужесточения санкций против России.