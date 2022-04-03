Поправки о наказании за исполнение иностранных санкций в РФ внесут в Госдуму в понедельник

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Поправки об уголовной ответственности за исполнение иностранных санкций на территории России будут внесены в Госдуму 4 апреля, сообщил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесем поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер, введенных иностранными государствами (санкций), на территории Российской Федерации и рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной Думой", - написал Клишас в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщал о подготовке поправок о введении уголовной ответственности для тех, кто исполняет антироссийские санкции внутри России.

Турчак отмечал, что "на фоне западной санкционной истерии фиксируются случаи, когда российские компании, в том числе компании с государственным участием, отказываются от работы с санкционными банками и предприятиями под предлогом, что они сами рискуют попасть под санкции".

Это "фактически прямое пособничество ухудшению экономической ситуации", заявлял Турчак.