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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

Похожий на снаряд предмет обнаружен в Белгороде

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Спецслужбы вывезли с территории Белгорода предмет, похожий на снаряд, сообщил мэр города Антон Иванов в телеграм-канале.

"На улице Красноармейской сегодня вечером был обнаружен предмет, похожий на снаряд. Спецслужбы оперативно прибыли на место и оцепили территорию. В настоящее время предмет вывезен, оцепление снято, угроз безопасности нет. Обстоятельства выясняются", - написал Иванов.

Белгородская область граничит с Украиной на протяжении примерно 500 км.

Белгород Украина
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