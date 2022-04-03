Белгородские власти заявили о падении обломков в селе Томаровка

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Глава администрации Яковлевского городского округа Белгородской области Олег Медведев сообщил в своем телеграм-канале о происшествии в селе Томаровка под Белгородом.

"Был хлопок, на землю упали обломки. Как и положено, улицу оцепили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели - они не представляют опасности, их увезли", - написал Медведев.

Он отметил, что жертв и разрушений нет.

На месте происшествия убирают оцепление, в ближайшее время здесь будет восстановлено движение.