Вице-премьер Чернышенко не увидел массового оттока ученых из РФ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в правительстве не фиксируют масштабного отъезда научных кадров из России.

"Мы не видим пока какого-то массового оттока наших научных кадров. И это хорошая тенденция. Эмоции схлынули и все ответственно оценивают текущую ситуацию", - сказал Чернышенко в пятницу на встрече с представителями Российской академии наук, ведущих научных организаций и коллективов.

По его словам, прошедший год науки показал, что в России "совершается огромное количество научных достижений", что позволит адекватно реагировать на запросы, связанные с текущими вызовами и угрозами.

"Для этого государство и правительство со своей стороны будет делать все, чтобы поддержать наших исследователей, научные коллективы, организации", - добавил Чернышенко.

Он отметил, что в этих целях правительство РФ приняло решение до конца 2022 года отменить обязательные требования для ученых к публикациям, индексированным в международных базах данных (Web of Science и Scopus), "это позволило снять риски и опасения исследователей и преподавателей по поводу возможных санкций и увольнений при невыполнении этих показателей". Вице-премьер призвал ученых не опасаться из-за этого снижения качества разработок и конкуренции, так как Минобрнауки в короткие сроки будет разработана Национальная система оценки результативности научных исследований и разработок, которая будет основана "на конкретных прикладных результатах".

"В ближайшее время важно приложить усилия на импортозамещении в сфере научного приборостроения, поставку которых нам сейчас закрыли недружественные страны. На замещение такого оборудования будет направлено 8 млрд рублей", - сказал Чернышенко.

Вице-премьер также сообщил о том, что в пакетах антисанкционных мер по запросам сферы науки были существенно смягчены требования для грантовой поддержки ученых и научных организаций, далее будут упрощаться закупки в научной сфере и расширяться поддержка молодых ученых, в том числе через систему выдачи жилищных сертификатов, также ведется работа над программой выдачи льготных ипотечных кредитов ученым.

После объявления 24 февраля президентом РФ Владимиром Путиным "специальной военной операции" на Украине страны Запада ввели масштабные санкции против России, которые затронули научно-техническое сотрудничество РФ, поставки оборудования для проведения исследований, и реализацию международных научных проектов, в связи с чем актуализировался вопрос импортозамещения.

30 марта президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что "масштабы потерь" Россией ученых большие, остановить отток научных кадров из РФ на фоне санкций может только принятие комплекса мер, включая увеличение финансирования. "По большому счету, что можно здесь сделать - это создать условия для развития науки лучше, чем за рубежом. Тогда не поедут. А что еще? Обязательно сейчас нужен комплекс мер для наших ученых, для наших институтов, чтобы этот поток остановить. При чем для ученых как теоретиков, фундаментальщиков, ученых, которые прикладными делами занимаются", - сказал Сергеев на пресс-конференции.