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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:53

РЖД вводят ограничения на отгрузку в Польшу

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" вводит ограничения на отгрузку в адрес Польши.

Как следует из документов компании, ограничения вводятся с 10 апреля и до отмены.

"В связи с ремонтными работами на инфраструктуре на территории Польши с 10 апреля и до отмены запрещается погрузка всех грузов через железнодорожный пункт пропуска Мамоново - Бранево (Калининградская область). Это сделано для того, чтобы избежать скопления подвижного состава и задержек в передаче грузов, следующих через данный переход", - пояснили в РЖД.

Кроме того, РЖД с 7 по 16 апреля ввели ограничения в адрес железнодорожной паромной переправы станции Кавказ (паром - экспорт в Варну) Северо-Кавказской ж/д. Также с 7 апреля и до отмены действует ограничения на отгрузку в адрес станции Лужская-экспорт Октябрьской ж/д.

РЖД
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