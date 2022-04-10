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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:01

В РПЦ не исключили встречи патриарха Кирилла с папой Франциском на Ближнем Востоке

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви пока не могут назвать точное время и место встречи папы Франциска и патриарха Кирилла, но не исключают, что она пройдет на Ближнем Востоке.

"С самого начала папа и патриарх хотели встретиться там, где существуют проблемы, там, где христианское население нуждается в поддержке, поэтому, конечно, Ближний Восток рассматривается как одно из приоритетных направлений для проведения такой встречи", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

При этом архиерей отметил, что пока не может сказать о точном времени и месте встречи, потому что эти вопросы прорабатываются.

"В нынешней сложной политической ситуации очень тщательной проработки требуют не только вопросы, касающиеся содержательной стороны встречи папы и патриарха, но и вопросы, касающиеся безопасности, вопросы, касающиеся транспорта, логистики", - сказал он.

16 марта состоялась беседа патриарха с папой в формате видеоконференции, основной темой была ситуация на Украине.

После этого в РПЦ выразили надежду, что новая встреча патриарха Кирилла с папой Франциском состоится в текущем году.

РПЦ Патриарх Кирилл Папа Франциск Ближний Восток
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