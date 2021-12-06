В РПЦ заявили о возможности встречи патриарха с папой Римским

Папа Римский Франциск Фото: Franco Origlia/Getty Images

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви не готовы назвать дату, либо место встречи патриарха Кирилла с папой Франциском, сообщил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион.

"В 20-х числах декабря запланирована моя встреча с Папой Римским Франциском. Я предполагаю поздравить его от имени Святейшего патриарха Кирилла с 85-летием, а также обсудить с ним широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений между нашими церквами. В числе этих вопросов - возможная в дальнейшем встреча папы Франциска с патриархом Кириллом. Ни место, ни дата этой встречи пока не определены", - говорится в комментарии митрополита, опубликованном в понедельник на сайте ОВЦС.

Ранее в понедельник появились сообщения СМИ с традиционного брифинга, который папа Франциск дал на борту самолета, сообщив, что в обозримой перспективе состоится его встреча с главой РПЦ, и что она, возможно, пройдет в Финляндии, куда собирался поехать патриарх Кирилл, и что сам он, папа, готов поехать ради встречи в Москву.

Между тем митрополит Иларион сообщил, что несколько лет назад в адрес патриарха действительно поступило приглашение от главы Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии, однако с тех пор "много воды утекло", изменилась межправославная ситуация, началась пандемия, и "в настоящий момент подготовка этого визита приостановлена".

"Относительно визита папы в Москву могу сказать, что данный вопрос на двустороннем уровне не обсуждался", - добавил митрополит, выразив надежду на то, что встреча в Ватикане, запланированная на 20-е числа декабря, позволит обсудить все вопросы, представляющие взаимный интерес.